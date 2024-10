Nach der Wahl ist vor der Wahl und in der Steiermark stimmt das gleich im doppelten Sinn. In nicht einmal zwei Monaten wird der Landtag gewählt, im Frühjahr 2025 stehen die Gemeinderatswahlen an. Wirkt das Ergebnis der Nationalratswahl nach? Kann die FPÖ den Schwung ihres Höhenfluges mitnehmen oder ihren Vorsprung gar ausbauen?