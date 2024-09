Noch vor 11 Uhr wandert ein Bier nach dem anderen über die Theke in einem Lokal in Sinabelkirchen. Neben Arztterminen und Feuerwehreinsätzen ist hier am Montagvormittag auch der Ausgang der Nationalratswahl Gesprächsthema. In der oststeirischen Gemeinde hat die FPÖ mit 48,25 Prozent das stärkste Ergebnis in der Steiermark eingefahren.