Es wurde gewählt: Fast alle Gemeinden im Bezirk Weiz sind ausgezählt. Die FPÖ liegt klar vor der ÖVP. Besonders stark ist die FPÖ in Sinabelkirchen (48,25 Prozent), Fischbach (40,21 Prozent) und Pischelsdorf (40,17 Prozent).

Es wurde gewählt - und immer mehr Gemeinden sind (vorläufig) ausgezählt. Auch im Bezirk Weiz ist die FPÖ klarer Wahlsieger. Besonders stark schnitten die Freiheitlichen in der Gemeinde Sinabelkirchen ab - dort wurden sie fast von jedem bzw. jeder Zweiten gewählt. „Blaue Hochburgen“ im Bezirk Weiz sind auch Gemeinden wie Fischbach (40,21 Prozent) und Pischelsdorf (40,17 Prozent).

Die ÖVP liegt vor allem in Norden sowie im Westen des Bezirks voran. Besonders viele Wählerinnen und Wähler gab es da in Gasen (49,5 Prozent), St. Kathrein am Offenegg (43,98 Prozent) und Rettenegg (40,30 Prozent). Aber auch dort holte die FPÖ überall stark auf.

Und in den beiden Städten? In Gleisdorf, der Heimat des ÖVP-Nationalratsabgeordneten Christoph Stark, ist die FPÖ Nummer 1. Sie kommt auf 31,23 Prozent (plus 13,70 Prozent). Die ÖVP erreicht 27,43 Prozent (-14,09 Prozent), die SPÖ 14,39 Prozent (+1,31 Prozent).

Von der Bezirksstadt Weiz gibt es noch keine offiziellen Ergebnisse, wie auch aus drei weiteren Gemeinden im Bezirk Weiz.

Die Abgeordneten aus der Oststeiermark

Wie war die Oststeiermark in der letzten Periode (2019 bis 2024) im Nationalrat vertreten? Als Abgeordnete der ÖVP sitzen Christoph Stark (Gleisdorf/ÖVP), Kerstin Fladerer (Fürstenfeld) und Agnes Totter (Kirchbach-Zerlach) im Parlament. Walter Rauch (Bad Radkersburg) ist Abgeordneter der FPÖ, er scheidet nun aber aus.

Hinzu kommt der grüne Parlamentarier Jakob Schwarz, gebürtig aus Sinabelkirchen. Das oststeirische ÖVP-Urgestein Reinhold Lopatka (Nationalrats-Abgeordneter seit Juli 2003 und zwischendurch auch Sportstaatssekretär) war im Juli als EU-Abgeordneter nach Brüssel bzw. Straßburg gewechselt.

In der Oststeiermark werden sechs Mandate vergeben, steiermarkweit sind es 27.

Rückblick auf die Wahl 2019

Wie wurde bei der letzten Wahl vor fünf Jahren gewählt (die bundesweite Wahlbeteiligung betrug damals 76,9 Prozent)?



Die ÖVP kam im Wahlkreis 6B (Bezirke Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark) auf 48,4 Prozent, gefolgt von der FPÖ (21,3 Prozent), der SPÖ (13,6 Prozent), den Grünen (9,2 Prozent), den Neos (5,5 Prozent), der Liste Jetzt (1,1 Prozent) und sonstigen Parteien (1,0 Prozent).

Im Bezirk Weiz kam die ÖVP auf 44,3 Prozent, gefolgt von der FPÖ (19,8 Prozent), der SPÖ (16,3 Prozent), den Grünen (11,1 Prozent), den Neos (5,9 Prozent), der Liste Jetzt (1,2 Prozent), der KPÖ (0,9 Prozent) und der Liste Wandel (0,4 Prozent).