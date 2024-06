Sinabelkirchen hat einen ÖVP-Bürgermeister und blickt auf eine lange rote Vorgeschichte zurück. Just in der oststeirischen Marktgemeinde erreichte die FPÖ mit 45,1 Prozent der Stimmen das stärkste Wahlergebnis der Steiermark. Kein Wunder, dass man sich im Ort am Tag danach viel zu sagen hat.