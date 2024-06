Live. 6.372.204 Menschen waren heute in Österreich wahlberechtigt, europaweit dürfen seit 6. Juni rund 361 Millionen Menschen zur Urne schreiten. Das letzte Wahllokal schließt (in Italien) um 23 Uhr. Erste Trendprognosen zur EU Wahl erfahren Sie hier bereits ab 17 Uhr.

Knapp 10.000 Wahllokale standen heute österreichweit all jenen 6,37 Millionen Wahlberechtigten zur Verfügung, die bei der Europawahl 2024 ihre Stimme abgeben wollten. Die ersten öffneten bereits um 6 Uhr, die letzten (nur in Wien) schlossen um 17 Uhr. In der am Vortag von Unwettern schwer getroffenen Steiermark mussten Wahllokale verlegt werden. Wahlkarten wurden österreichweit 913.856 ausgestellt - um 42 % mehr als bei der EU Wahl 2019.

Weil europaweit erst um 23 Uhr Wahlschluss ist, werden erst ab dann vorläufige Ergebnisse veröffentlicht. Trendprognosen anhand von Wahltagsbefragungen sind jedoch bereits seit 17 Uhr verfügbar. Ihnen zufolge bringt die EU-Wahl 2024 in Österreich einen politischen Paukenschlag: Erstmals seit 1945 hat die FPÖ eine bundesweite Wahl gewonnen. Die FPÖ lag bereits in allen Umfragen vor der Wahl auf Platz eins.

Die Ergebnisse der Europawahl

Die österreichischen Kandidaten

Sein Kreuzerl konnte man hierzulande für eine von insgesamt sieben Listen vergeben. Alle fünf im österreichischen Nationalrat vertretenen Parteien traten an: die ÖVP (Spitzenkandidat: Reinhold Lopatka), die SPÖ (Andreas Schieder), die FPÖ (Harald Vilimsky), die Grünen (Lena Schilling) sowie die Neos (Helmut Brandstätter). Zudem standen noch die KPÖ (Günther Hopfgartner) sowie die Gruppierung DNA rund um die steirische Ärztin Maria Hubmer-Mogg auf dem Stimmzettel.