Zu einem dramatischen Zwischenfall kam es im EU-Parlament in Straßburg kurz nach der Wahlrede von Kandidatin Ursula von der Leyen. Im Anschluss an die Rede hatten Vertreter der Fraktionen das Wort; in dem Augenblick, in dem die liberale Abgeordnete Valerie Hayer am Wort war und gerade das Recht auf Abtreibung einforderte, brach in den Reihen der Abgeordneten Tumult aus. Die rumänische Mandatarin Diana Iovanovici-Sosoaca, Anführerin der extrem rechten S.O.S (sie kam in keiner der Fraktionen unter) begann zu schreien und die Sitzung lautstark zu stören. Nach Ermahnungen durch Präsidentin Roberta Metsola, die nicht fruchteten, kam dann der Eklat: Metsola unterbrach die Sitzung und forderte die Saaldiener auf, die Abgeordnete aus dem Saal zu entfernen.

Was schließlich - unter dem Applaus vieler anderer Mandatare - geschah. Sosoaca, die laut Medienberichten mit Myrre und religiösen Symbolen ins Parlament kam, hält das Parlament, in das sie gewählt wurde, für ein „Teufelstreffen“,