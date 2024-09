78,3 Prozent - so viele der Wahlberechtigten im Bezirk Weiz gaben am vergangenen Sonntag ihre Stimme bei der Nationalratswahl ab. Mit 34,16 Prozent lag auch hier die FPÖ auf Platz eins und färbt den Bezirk Weiz neu ein. Blauer Hotspot ist einmal mehr die Gemeinde Sinabelkirchen, hier wählte fast jeder zweite die FPÖ. In insgesamt 20 von 31 Gemeinden löste die FPÖ die ÖVP an der Spitze ab. Wir haben uns im Bezirk Weiz umgehört, wie die Bevölkerung über das Ergebnis denkt.