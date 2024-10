Die Nationalratswahl am Sonntag hat im Wahlkreis Oststeiermark viel Staub aufgewirbelt. Der große Sieger der Wahl ist klar die FPÖ – in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld (35,90 Prozent) und Weiz (34,16 Prozent) landete man auf Platz eins, in der Südoststeiermark nur knapp hinter der ÖVP auf Platz zwei (36,35 Prozent). Exakt 214.694 Wahlberechtigte gab es im Wahlkreis, die Wahlbeteiligung lag bei rund 80 Prozent.