Wahlkampf und Wehmut schwingen am Dienstag in der Landstube mit. Die 62. ist die letzte Landtagssitzung in dieser Periode, im Vorlauf werden einige Abschiedsfotos geschossen (siehe weiter unten). Die Top-Themen:

Wohnbau: In einer aktuellen Stunde zum Wohnbau „klopft“ KPÖ-Claudia Klimt-Weithaler die Landesrätinnen Simone Schmiedtbauer (VP) und Doris Kampus (SP) zu Versäumnissen ab.

Personal: Eine Novelle des Dienst- und Besoldungsrechtes beschert bis zu 5000 Landesbediensteten mehr Gehalt.

Wirtschaft: Unter dem Titel „Wirtschaft stärken, Bürokratie abbauen“ richtet Neos-Niko Swatek eine Dringliche an Wirtschaftslandesrätin Eibinger-Miedl (ÖVP).

Rettung: Der Landtag soll einen höheren Rettungseuro beschließen.