Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neue DNA-Analysen schließen nicht aus, dass ein Wolf auf der Koralm Beute machte © Lux - Fotolia

Fast genau drei Monate ist es her, dass auf der Hochalm im Koralmgebiet zwei in Stücke gerissene Kälber entdeckt wurden. Ein paar Tage später wurde unweit davon noch ein gerissenes Kalb gefunden, ein weiteres Jungtier war spurlos verschwunden. Die Bauern der Weidegemeinschaft Hochalm-Bärental vermuteten als Täter sofort den Wolf. Zumal in diesem Gebiet im Juli 2017 ein neugeborenes Kalb nachweislich von einem durchstreifenden Wolf gerissen worden war.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.