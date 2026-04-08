Schon beim Betreten der Räume in der Kadagasse 5 wird spürbar, wie viel dieser Moment Martha Ortner und Max Pratter bedeutet: „Das war die Rechtsanwaltskanzlei meines Vaters, er überlässt sie uns zu günstigen Konditionen für die Jugendarbeit in Leibnitz“, schildert Pratter.

Während die beiden durch die Räume gehen, haben sie längst neue Bilder in ihren Köpfen: wo Jugendliche künftig zusammensitzen, reden, kochen oder einfach zur Ruhe kommen können.

Nach dem Aus für das Jugendzentrum Wave in Leibnitz Ende 2025 betonen beide ganz klar: „Aufgeben war für uns keine Option.“ Nach Monaten voller Unsicherheit, Enttäuschung und Kampf bestehe jetzt die Hoffnung, dass es mit der offenen Jugendarbeit in Leibnitz doch weitergehen kann.

Neuanfang nach dem Aus

Weil die Stadtgemeinde Leibnitz trotz heftigen Gegenwinds aus der Opposition die Subventionen strich, musste das frühere Jugendzentrum Wave mit Jahreswechsel wegen fehlender Finanzierung seine Türen schließen. Ortner und Pratter verloren ihren Arbeitsplatz.

Die ehemalige Rechtsanwaltskanzlei in der Kadagasse 5 soll zur neuen Adresse für die offene Jugendarbeit in Leibnitz werden © Brutmann

Doch statt die Geschichte enden zu lassen, gründeten die beiden den Verein OJAS, damit die offene Jugendarbeit in Leibnitz weiterleben kann. „Wir konnten das nicht einfach so auf uns sitzen lassen“, sagt Pratter. Und Ortner bringt auf den Punkt, warum sie trotz aller Rückschläge weitermachen: „Wir sind es den Jugendlichen schuldig. Wenn wir aufgehört hätten, könnte ich nicht mehr in den Spiegel schauen.“

Mehr als nur ein Treffpunkt

Das Jugendzentrum Wave war für viele junge Menschen die erste Anlaufstelle außerhalb von Schule und Familie – für Sorgen, Ängste, Beziehungsprobleme und Zukunftsfragen. Im Jahr 2024 wurden im offenen Betrieb rund 350 bis 360 Jugendliche erreicht, dazu kamen zahlreiche Veranstaltungen, Ausflüge und Workshops. Damit lag Leibnitz deutlich über dem steirischen Schnitt in der offenen Jugendarbeit.

In der Kadagasse 5 soll der neue Jugendtreff auf rund 120 Quadratmetern entstehen – mit Garten, Rückzugsmöglichkeiten und Platz für Gespräche. Bis dahin ist allerdings noch viel zu tun. Die Räume in der ehemaligen Kanzlei müssen saniert werden, neue Toiletten sind nötig, auch eine Küche soll eingebaut werden.

Zudem fehlt es an Möbeln, Ausstattung, Geschirr oder technischen Geräten. „Wir haben weder ein Glas, noch einen Teller, noch einen Drucker“, sagt das Team. Gerade deshalb sei jetzt jede Unterstützung willkommen.

Der Aufbau soll gemeinsam mit Professionisten und Jugendlichen erfolgen, erklären Ortner und Pratter. Die jungen Leute sollen ihre Ideen einbringen und mitgestalten können, wie ihr künftiger Treffpunkt einmal aussehen soll.

Neustart im Frühsommer 2026

Damit der Betrieb auch langfristig gesichert ist, brauche es weiterhin breite Unterstützung, betont Max Pratter. Der Jahresbetrieb koste gut 183.000 Euro. Er soll durch öffentliche Mittel, Crowdfunding, direkte Spenden sowie Beiträge von Privaten und Unternehmern gestemmt werden. „Wenn es uns gelingt, zwei Drittel der Kosten aufzubringen, dann können wir in einem nächsten Schritt um Landesfördermittel ansuchen“, so Pratter.

Ob aus der neuen Bleibe ein dauerhafter Treffpunkt wird, entscheidet sich in den kommenden Monaten. Für Martha Ortner ist die Sache klar: „Jugendarbeit ist kein Nebenschauplatz, sondern das „Fundament für die Zukunft.“

Die Neueröffnung ist für Frühsommer 2026 geplant. Bereits am 22. Mai findet am Grottenhof eine Benefizveranstaltung mit zahlreichen regionalen Künstlerinnen und Künstlern statt. Der Reinerlös fließt direkt in den Auf- und Umbau des neuen Jugendtreffs.