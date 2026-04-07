In nur einem Jahr ist unter der blau-schwarzen Koalition die Zahl der Jugendzentren in der Steiermark von 64 auf 54 gesunken. „Vor fünf Jahren gab es sogar noch 71. Und der Großteil der verbleibenden ist in Graz und Umgebung“, sagt Neos-Chef Niko Swatek. An seiner Seite hat er Martha Ortner und Max Pratter, die das „Wave“ in Leibnitz im Vorjahr schließen mussten. Der neue Bürgermeister Daniel Kos (FPÖ) hat das Jugendzentrum, das bei der Stadtgemeinde angesiedelt gewesen ist, trotz Protesten aus Spargründen schließen lassen.

OJAS wird zum Wave-Nachfolger

Die Obleute Ortner und Pratter wollen für die Jungen trotzdem als Ansprechpartner und Begleiter da sein. Sie haben den Verein Offene Jugendarbeit Südweststeiermark (OJAS) gegründet und sperren auf Spenden- und Crowdfunding-Basis Mitte Mai nun ein neues Zentrum in Leibnitz auf, „das wir anfangs zumindest an einem Tag der Woche öffnen wollen.“

Aber auch bei der Jugend-Streetwork hat der Sparstift zugeschlagen. In Deutschlandsberg ist diese bereits eingestellt. In Murau, Murtal und Liezen wird diese bedarfsorientierte, aufsuchende Betreuung, die in diesen Regionen vor allem auch im Dienste der Suchtprävention unterwegs sind, deutlich reduziert. Die Anlaufstelle Murau ist bereits geschlossen, jene in Judenburg steht im Herbst vor dem Aus. Von fünf Köpfen aus dem Team muss sich der Geschäftsführer des Psychosozialen Netzwerkes (PSN), Gregor Hoffmann, trennen: „Dann haben wir nur noch die Anlaufstationen in Knittelfeld und Liezen und für diese großen Bezirke gerade noch jeweils 1,8 Posten, die sich um Jugendlichen, die sich in Parkdecks oder Parks treffen, zu betreuen.“

Gregor Hoffman (PSN, Niko Swatek (Neos), Martha Ortner und Max Pratter (beide OJAS) © Hecke

Jugendkriminalität, Drogenmissbrauch, steigende Suspendierungen in steirischen Schulen – das ist die aktuelle Kulisse, die eigentlich eine verstärkte Präventionsarbeit verlangen, fasst es Swatek zusammen: „Stattdessen kürzt die Koalition hier.“ Bisher habe man rund 23.000 Jugendliche in der Steiermark durch offene Jugendarbeit erreicht. Hier werde es eine Talfahrt der Kontakte, der Hilfsangebote geben: „Alles, was wir in der Präventionsarbeit einsparen, wird unsere Gesellschaft mit enormen Folgekosten einholen.“

Nach einer Idee Hoffmanns fordert der Neos-Chef ein Jugendhaus in jedem steirischen Bezirk, das als Jugendzentrum dient, wo aber auch Streetwork angesiedelt ist und die Einsätze im Bezirk koordiniert werden können. „Und die Landesregierung muss endlich Jugendarbeit mit einer Strategie für alle Bezirke und aus einer Hand bieten“, fordert Swatek. Denn aktuell sei es ein Förder- und Kompetenzdschungel aus den Bereichen Soziales, Jugend und dem Gesundheitsfonds.

Zuvor müsse man aber vor allem den Bestand bestehender Strukturen in der Steiermark sichern, wo es ja auch um die Expertise und das Fachpersonal gehe, das man sonst verliere. Für PSN heißt das etwa: Es gibt nur noch einen gesicherten Betrieb bis Herbst. Es ist schon jetzt ein echter Kampf ums Überleben.