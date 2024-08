Besonders stark vertreten ist die Südweststeiermark bei der heurigen Vienna Fashion Week. Neben Christa Franz aus St. Ulrich in Greith, die ihre Kleider erstmals in einem eigenen Showblock präsentiert, werden zum wiederholten Mal Kreationen ihrer Kollegin Marlen Sabetzer zu sehen sein. Die beiden Outfits der aus St. Peter im Sulmtal stammenden und mittlerweile in Wien lebenden Designerin sind Teil einer ganz besonderen Show. Unter dem Motto „Uplift“ werden Kleider präsentiert, die aus wiederverwerteten Kleiderspenden an die Caritas bestehen.