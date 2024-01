Vom 1200-Seelen-Dorf auf den roten Teppich des Wiener Opernballs, so lässt sich die Geschichte der steirischen Designerin Marlen Sabetzer erzählen. Aus St. Peter im Sulmtal zog es sie nach Wien, jetzt heimste die Südweststeirerin bei einer Ausschreibung für den Couture Salon, der im Rahmen des Opernballs stattfindet, gemeinsam mit zwei weiteren österreichischen Designerinnen den Sieg ein. Der Preis: Die Steirerin darf unter anderem Erste Solotänzerinnen des Wiener Staatsballetts für den Opernball mit ihren Kreationen einkleiden – und auch selbst als Gast am Ballabend über die Feststiege schreiten. Surreal für die bodenständige Steirerin: „Ich habe 2013 in der Staatsoper gearbeitet, habe den Tänzerinnen und Tänzern unter anderem beim Ankleiden geholfen. Ich war auch dabei, wie das ganze Haus für den Opernball umgebaut wurde, damals hätte ich mir nie gedacht, da selbst einmal vorne mit dabei zu sein“, so Sabetzer.