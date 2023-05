Upcycling und Zero-Waste-Stücke, also Kleidungsstücke aus Stoffresten: Diese Begriffe sind Marlen Sabetzer nicht fremd. Die Modedesignerin stammt aus St. Peter im Sulmtal im Bezirk Deutschlandsberg und kreiert unter ihrem Modelabel "MarS" in ihrer Boutique in Wien textile Unikate für Modebewusste.