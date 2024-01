Geht es um die steirische Partyszene, gab es in den letzten Jahren so einige Hiobsbotschaften, die leidenschaftliche Partygänger verkraften mussten: So verkündete etwa die „Discoteca Number One“ in Gralla erst letzten April deren Schließung, auch in der Großdisco „Sixty“ in Niklasdorf ist es seit Anfang Jänner offiziell still geworden. Zumindest der Einzug des „Bollwerk“ im ehemaligen „Heart“ in Graz und die angekündigte Wiedereröffnung des „Baby’O“ in Ilz – beide Clubs schlossen vor fünf Jahren ihre Pforten – lassen Nachtschwärmer hoffen.