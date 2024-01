Nach und nach scheint das Kapitel „Großdisco Sixty“ in Niklasdorf ein Ende zu nehmen: Das Unternehmen ist insolvent. Beim Landesgericht Leoben wurde am Dienstag, dem 17. Jänner, ein Insolvenzverfahren eröffnet. Zuvor war bekannt geworden, dass die Diskothek nach etwas mehr als einem Jahr überraschend schließen wird. Die Betreiber David Mandl und Johannes Weitzer verkündeten die Nachricht auf Facebook - persönliche Gründe und das „beinharte Geschäft“ hätten zu der Entscheidung geführt.

Am 14. Jänner wurde das Unternehmen, in dem zuletzt 23 Dienstnehmer geringfügig beschäftigt waren, offiziell geschlossen. Drei Tage später wurde nun bekannt, dass das „Sixty“ insolvent ist. Sanierung wird aufgrund einer nicht zu erwartenden Wiedereröffnung des Lokals keine angestrebt, heißt es in der Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV).

Rückläufige Besucherzahlen und negative Bewertungen

Die Insolvenzursache sei auf massiv rückläufige Besucherzahlen zurückzuführen, negative Bewertungen auf Social-Media-Kanälen sollen ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Ein Rechtsstreit bezüglich eines Pachtzinsrückstandes habe schon im Vorfeld zur Auflösung des Pachtverhältnisses geführt.

Die Passiva des Unternehmens belaufen sich auf rund 232.000 Euro, demgegenüber stehen nur 15.000 Euro an Aktiva. Was mit der Investitionssumme von 600.000 Euro in Renovierungsarbeiten am Gebäude passiert sei, sei in diesem Zusammenhang noch zu hinterfragen, heißt es weiter.