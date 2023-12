Der jüngste tödliche Unfall an der Eisenbahnlinie zwischen Niklasdorf und Leoben ist erst ein halbes Jahr her: Im Juni wurde ein 22-jähriger Discobesucher am Heimweg von einem Güterzug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen, als er die Gleise queren wollte. In diesem Bereich kam es in den vergangenen Jahrzehnten leider mehrfach zu tödlichen Unfällen, als – oft junge Nachtschwärmer – eine Abkürzung über die Gleise genommen haben. Aus diesem Grund gibt es am besonders kritischen Punkt einen Zaun, wo die Zufahrtsstraße zur Großraumdisco im rechten Winkel auf jene Straße stößt, die unmittelbar parallel zur Eisenbahnlinie verläuft.