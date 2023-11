14 Jahre - von 2004 bis Ende 2018 war die Grazer Großraumdisco „Bollwerk“ ein Garant für lange Partynächte - zunächst am Areal des heutigen Shopping Nord, später im Center West untergebracht. Kurzzeitig übernahm die Fläche 2019 das „N8 Graz“, mittlerweile ist aus dem ehemaligen Tanztempel ein Teil des Einkaufszentrums geworden - Geschäfte und Fitnessstudio inklusive.

Bollwerk-Besitzer Martin Fritz hatte aber noch nicht genug vom Grazer Nachtleben. Schließlich führte er schon parallel seit November 2018 das Heart Graz in der Triesterstraße 391 bis 393. Doch nach exakt fünf Jahren war hier am 4. November endgültig Schluss.

In den sozialen Netzwerken Instragram und Facebook kündigt Fritz nun die prominente Rückkehr an: Schon am 1. Dezember eröffnet das Bollwerk Graz am bisherigen Heart-Standort seine Pforten.

Fritz bringt damit eine Mega-Disco zurück in die Landeshauptstadt. Im Grazer Nachtleben war es diesbezüglich spätestens seit den Corona-Jahren ruhig geworden.

Neueröffnung in der Triester Straße Graz

Und so startete fünf Jahre nach dem Aus für den Grazer Bollwerk-Standort vor wenigen Tagen der Umbau. Via Wochenzeitung „der Grazer“ kündigt Fritz aber auch Adaptierungen zur bisher bekannten Schiene an: So seien die Freitage für jüngeres Publikum ab 16 Jahren reserviert, der Samstag erst ab 18 Jahren.

Starten will Fritz mit zwei Floors - einem Discobereich und einen weiteren mit der Musik der 80er- bis 2000er-Jahre. So sollen auch die Bollwerk-Fans der ersten Stunde auf ihre Kosten kommen.

Kennt das steirische Nachtleben seit Jahrzehnten: Martin Fritz © Juergen Fuchs

Der Steirer Fritz hatte unter dem Namen Bollwerk ein österreichweites Disco-Imperium geschaffen - der erste Standort eröffnete 1999 in Niklasdorf. Es folgten weitere Bollwerk-Betriebe vor allem in der Steiermark, in Kärnten und in Wien.

Baby‘O in Ilz vor Wiedereröffnung

Teils mussten die Betriebe wieder schließen, andere eröffneten neu. Darunter die Mausefalle Graz oder das Baby‘O in Ilz. Letzteres wird derzeit überarbeitet und soll mit neuem Konzept 2024 wieder öffnen. Ob dann auch wieder weitere Bollwerk-Standorte folgen, ließ Fritz zuletzt offen.