23 Jahre lang wurde in der „Discoteka Number One“ im Gewerbepark Gralla das Leben in vollen Zügen gefeiert. Im April vergangenen Jahres machte die Kultdisco zum letzten Mal die Nacht zum Tag.

Betreiber René Heiserer nannte damals die wirtschaftlich schwierige Entwicklung seit Corona als Grund. Seither konnte die Location für Veranstaltungen und private Partys gebucht werden.

Rechtsstreit

Nun ist aber auch damit Schluss. Wie der Alpenländische Kreditorenverband Europa (AKV) meldete, hat das Unternehmen „Number One Discoteca BetriebsgmbH“ Insolvenz angemeldet. Das Verfahren soll in den kommenden Tagen eröffnet werden. Grund ist ein Rechtsstreit um angemietete Räumlichkeiten im Bürocenter Basta in Leibnitz mit der Vermieterin. Vor Jahren betrieb Heiserer dort ebenfalls eine Disco: „das Rockstar“. Danach wurde daraus ein Gastronomiebetrieb.

Laut AKV betragen die Verbindlichkeiten rund 34.300 Euro, denen Aktiva in der Höhe von 29.490 Euro gegenüberstehen. Das Unternehmen soll nicht fortgeführt werden. Fünf Mitarbeiter sind betroffen.