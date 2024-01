Die erste Insolvenz des neuen Jahres in der Südweststeiermark ließ nicht lange auf sich warten. Und wieder einmal trifft es ein Unternehmen aus der Gastro-Branche: Wie am 2. Jänner bekannt wurde, ist die Wiesavis OG, Eigentümer und Betreiber des Lokals „Wieś a Viś“ in der Radlpaß Straße in Wies, zahlungsunfähig. Laut Gläubigerschutzverband AKV Europa wurde beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, das in den nächsten Tagen eröffnet werden soll.