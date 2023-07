"Spannend, aufregend, herausfordernd", mit diesen drei Worten beschreibt Geschäftsführer Roland Fink die bisherige Reise mit seinem Online-Händler und E-Commerce-Dienstleister Niceshops. Was im Keller des Hauses seiner Schwiegereltern begann, ist nun ein international tätiges Unternehmen mit Umsätzen von rund 170 Millionen Euro pro Jahr. "Es hat sich definitiv so entwickelt, wie ich es mir gedacht habe. Niceshops ist einer der größten Online-Händler in Österreich. Das zu werden, war das erste Ziel", sagt Fink.

Auf dem Weg dorthin setzte man viele Meilensteine: Der größte ist auch optisch sichtbar - das Firmengebäude in Saaz (Gemeinde Paldau), das in mehreren Ausbaustufen vergrößert sowie mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet wurde. "Hier fühlen wir uns richtig wohl", sagt Fink.

Auch am Standort Graz hat sich einiges getan: Zuvor waren die Mitarbeiter auf drei Büros aufgeteilt. Seit dem Umbau des Roseggerhauses arbeiten alle Mitarbeiter an einem Ort. Seit drei Jahren befindet sich auch eine Logistikabteilung in Deutschland, seit dem vergangenen Jahr in Landshut (Bayern).

Zu wenig Platz für zu viele Waren

Eine Herausforderung für Niceshops ist die derzeitige Wirtschaftskrise: "Die Menschen schauen doppelt genau auf die Ausgaben. Sie verzichten auf alles, was teuer ist und viel Spaß macht, wie E-Bikes oder Swimming Pools", so Fink. Deshalb baue auch jede Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank Druck auf und belaste das Unternehmen. Im November 2022 musste Niceshops wegen der starken Anstiege bei den Kosten auch 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigen. Sieben davon in Saaz, die anderen an den Standorten in Graz und Wien. Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt das Unternehmen derzeit.

Auch herausfordernd, aber "managebar" für Fink: "Wir haben zu wenig Platz für die vielen Waren, die wir verkaufen." Deshalb sei die Wahrscheinlichkeit "sehr hoch", dass der Standort Saaz in Zukunft weiter ausgebaut wird.

Eine Arbeitsumgebung, in der sich Menschen wohlfühlen

Gratis Frühstück und Mittagessen, ein Swimming Pool auf der Terrasse, ein großer Volleyballplatz nebenan und ein Sommerkindergarten: Niceshops darf sich nicht umsonst zu den besten Arbeitgebern Europas zählen. Dabei sei es keine "Raketenwissenschaft", die Fink betreibt: "Es braucht mehr Hausverstand. Wenn es in den Werkshallen den Pulverkaffee gibt und beim Chef die Espressomaschine, ist das Unsinn." Man müsse einfach besser auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen. Sein Credo: "Am Ende des Tages, wenn du rausgehst, sollst du schauen, dass du nicht zwider bist."

Was die 4-Tage-Woche - also eine Arbeitszeitverkürzung zum selben Lohn - betrifft, ist Fink noch skeptisch: "Das ist eine Herausforderung, wenn man im Wettbewerb mit ganz Europa ist. Es ist schwer, wenn ein Land Regeln macht. Die Diskussion muss auf europäischer Ebene geführt werden."

Apropos Europa: Fragt man Fink nach seinen Zukunftsplänen mit Niceshops, sagt er nur so viel: "Logistikstandorte wird es sicher weitere geben. Es wird Sinn machen, in Frankreich oder Spanien etwas zu machen."