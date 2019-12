Der Online-Händler und Logistiker niceshops verdoppelt seine Hallenfläche. Rund 15 Millionen Euro werden in den Ausbau am Hauptstandort in Saaz investiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

niceshops-Geschäftsführer Fink und Schreiner, Bürgermeister Konrad und Vertreter der Baufirma © Helmut Steiner

Niceshops wächst weiter rasant. Mit der dritten Ausbaustufe am Hauptstandort in Saaz (Gemeinde Paldau) wird die Halleninfrastruktur des Vorzeigeunternehmens um 20.000 Quadratmeter mehr als verdoppelt. An der Westseite des Betriebsgeländes werden derzeit schon die 70 Säulen für das fünfgeschoßige Gebäude gesetzt.

Die Notwendigkeit erklärt sich für Firmengründer Roland Fink mit dem Wachstum des Unternehmens. 2019 ist der Umsatz von 38 auf 56 Millionen gestiegen. „Nächstes Jahr peilen wir 70 Millionen Euro an und wir gehen mit großen Schritten auf die 100 Millionen Euro zu.“ Das sei eine europäische Dimension und eine wichtige Wahrnehmungsgröße, wie auch Geschäftsführer Christoph Schreiner unterstreicht.