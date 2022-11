Der steirische Online-Händler und E-Commerce-Dienstleister Niceshops wird nach eigenen Angaben auch 2022 den Umsatz um bis zu zehn Prozent steigern können. Damit wird das Vorzeigeunternehmen mit Hauptsitz im südoststeirischen Saaz (Gemeinde Paldau) im internationalen Vergleich besser abschneiden als viele Mitbewerber. Dennoch muss Niceshops 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigen. Sieben davon in Saaz, die anderen an den Standorten in Graz und Wien.