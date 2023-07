Sie glänzen miteinander um die Wette, die Törtchen der Fitz Zuckerbäckerei. Der Schokotraum besticht mit sieben Konsistenzen der gleichen Zartbitterschokolade, der Erdbeervulkan verführt mit einem Erdbeermousse und fruchtiger Joghurtcreme. Was alle Fitz-Törtchen gemeinsam haben? Sie sind zuckersüß – und wie es dazu kommt, kann man seit der Eröffnung der gläsernen Manufaktur der Zuckerbäckerei Fitz in Feldbach auch selbst sehen.

So sieht die gläserne Manufaktur in Feldbach aus © Einfach Fitz - Die Zuckerbäckerei

Der Neubau mit der gläsernen Manufaktur soll aber erst der Anfang sein: Dominik Fitz und Melanie Böhme haben die Vision von Fitz Stores in großen Städten. Aber beginnen wir von vorne.

Die Fitz Zuckerbäckerdynastie

1987 wurde Dominik Fitz als Sohn einer über 100 Jahre alten Zuckerbäckerdynastie geboren. Nach der Schule trat er in die Fußstapfen seines Vaters und begann 2002 die Lehre als Konditor in Pörtschach am Wörthersee. Dabei war das nicht von Anfang an sein Plan: "Ich wollte eigentlich immer etwas anderes machen. Aber mir hat nichts so gut gefallen wie das Kuchenbacken."

Im Restaurant Kastell der Burg Wernberg in Deutschland, wo Fitz als Pâtissier unter dem Sternekoch Christian Jürgens arbeitete, lernte er seine Lebensgefährtin Melanie Böhme kennen. Mit Böhme, sie ist gelernte Hotelfachfrau, wechselte Fitz dann gemeinsam zum Hangar-7 nach Salzburg, wo er als Chef-Pâtissier arbeitete. Außerdem wurde Fitz zum jüngsten Konditormeister Österreichs sowie zum Pâtissier des Jahres 2013 gekürt.

Wertschätzung treibt sie an

Fragt man Fitz und Böhme, was sie und ihr 16-köpfiges Team antreibt, nennen sie die Wertschätzung, die die Kunden ihnen entgegenbringen. "Die Leute schätzen den Aufwand, den wir betreiben, automatisch mehr, wenn sie ihn sehen. Und sie dürfen alles sehen, ungefiltert", sagt Böhme. Fitz weiß auch, dass es wichtig sei, sich von anderen in der Branche abzuheben: "Du musst etwas Besonderes machen, aber authentisch."

Besondere Ideen für neue Törtchen kommen Fitz häufig beim Laufen. Sein großes Ziel: den Marathon unter drei Stunden zu schaffen. Was die berufliche Laufbahn betrifft, haben Fitz und Böhme keine Ziele, sondern Visionen, und zwar Fitz Stores in großen Städten zu eröffnen und die Marke bekannter zu machen. "Zentraler Punkt soll aber das Vulkanland bleiben", sagt Böhme. Fitz fügt an: "Die Qualitätsdichte hier daheim ist so groß, jeder Betrieb an der Route 66 ist eine Rakete. Da macht das Arbeiten Spaß."