Peinliche Verwechslung bei „Gault Millau“: Der „Malerwinkl“ in Hatzendorf fehlt in der neuesten Auflage des Gourmet-Führers, hat aber jetzt sogar drei Hauben.

Peter Troißinger junior und Peter Troißinger senior © (c) Günther Linshalm

Seit 2016 ist der „Malerwinkl“ in Hatzendorf – auch – eine feste Größe im Restaurantführer „Gault Millau“. Umso größer war die Verwunderung, dass das Restaurant, in dem Peter Troißinger senior und Peter Troißinger junior die Kochlöffel schwingen, in der neuesten Auflage fehlt. „Wir haben nachgefragt“, sagt Gabi Troißinger wenig erfreut. „Offenbar ist es zu einer Verwechslung gekommen.“ Mit einem fast namensgleichen Lokal in Tirol, das „Malerwinkel“ heißt. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Die Troißingers haben nämlich eine Haube dazubekommen und können nun auf drei Hauben stolz sein. Auf der Gault-Millau-Website (https://at.gaultmillau.com/) ist das auch zu finden und der „Malerwinkl“ wird dort nun ganz prominent als „Restaurant der Woche“ präsentiert.