Der „Gault Millau“ lud zur Haubenparade: Harald Irka führt sie an, drei südoststeirische Lokale freuten sich erstmals über eine Haube.

Wolfgang Meichenitsch und die Delikaterie dürfen sich über eine Haube freuen © Werner Krug, www.derkrug.at (copyright Werner KRUG 2019 Werner Krug A-8020 Graz)

Normalerweise schwingen sie die Kochlöffel, gestern durften sie zum Sektglas greifen. Für Köche und eine Köchin in der Region gab es allen Grund zum Feiern, hat doch der Gourmetführer „Gault Millau“ wieder zur Haubenparade geladen. Mit 18.5 Punkten ist Harald Irka in der Steiermark die Nummer 1 unter den Küchenchefs. Die „Saziani Stub’n“ in Straden darf sich vier Hauben aufsetzen, das „Saziani G’wölb“ wurde mit drei Hauben bedacht.