Der Landkauf Bund in Wieden-Klausen (Gemeinde Straden) gilt mit seinem Spar-Markt, Baumarkt, Café, der Tankstelle und Waschanlage, dem Transport sowie Dienstleistungsbetrieb als regionaler Vollversorger. Den Familienbetrieb gibt es seit mehr als 100 Jahren.

Warum kleine Supermärkte in den Ortszentren ums Überleben kämpfen, weiß die Unternehmerfamilie, betrieb sie doch bis vor sechs Jahren selbst ein kleines Geschäft mitten in Straden. Aus wirtschaftlichen Gründen – die Kosten seien zu hoch gewesen – musste es geschlossen werden.

Kleines Geschäft, große Herausforderungen

Eine der größten Schwierigkeiten im Betrieb eines kleinen Geschäfts sei die Frische, erklärt Annelies Hirtl, Spar-Geschäftsleitung. Es werde erwartet, selbst spät am Abend noch frisch gebackene Semmeln im Regal anbieten zu können. „Der Strom für den Backofen kostet aber gleich viel, egal, ob ich nur fünf Semmeln reinlege oder mehr.“

Apropos: „Überleben kann man nicht, wenn man nur für zwei Semmeln und ein Stück Butter ins Geschäft kommt“, fügt Viktoria Hirtl, zuständig für Marketing, an. Drei oder vier Angestellte brauche es selbst in einem kleinen Geschäft. Ausfälle in einem kleinen Team könne man nur sehr schwer kompensieren.

Firmen sind Frequenzbringer

Außerdem beobachtet Josef Matzhold, Geschäftsleitung Bau, Veränderungen in der Gesellschaft: Früher sei es Gang und Gäbe gewesen, dass sich Kinder vor und nach der Schule eine Jause oder Süßigkeiten kaufen. Heute beobachtet er das selbst in Deutsch Goritz, wo die Familie seit 2013 mitten im Ort und in Schulnähe einen Spar-Markt betreibt, nur mehr selten. Eine weitere Herausforderung: Lagerung und Transport. Die Supermärkte werden von großen Lkw beliefert, die Platz brauchen, um die Waren auszuladen. Das müsse bei einem Geschäftsstandort mitten im Ort häufig direkt auf der Straße passieren.

Zudem entscheide die Infrastruktur mit, ob ein Geschäft gut funktioniert oder nicht. Der Spar-Markt in Deutsch Goritz liegt direkt am Kreisverkehr an wichtigen Verkehrsadern. Das Geschäft laufe gut, auch weil viele Betriebe wie Gady und Hirschmugl im Ortszentrum angesiedelt sind und Frequenz bringen.

Gesamtkonzept funktioniert

Dennoch sei man stets gefordert, mit der Zeit zu gehen – auch am Hauptstandort. „Ein Geschäft oder ein Kaffeehaus alleine in Wieden würde nicht funktionieren. Wir bieten das Gesamtkonzept an, das funktioniert“, erklärt Viktoria Hirtl. Viele ältere Stradenerinnen und Stradener würden einmal in der Woche in einer Fahrgemeinschaft nach Wieden kommen und gemeinsam einkaufen, Kaffee trinken und das Auto tanken.

Die Unternehmerfamilie, darunter Robert Schuster, Geschäftsleitung Dienstleistungsbetrieb Äpfel, meint, man müsse Ortskerne neu denken. „Ich sehe uns in Wieden als Ortskern, den wir aus eigener Hand geschaffen haben“, sagt Geschäftsführerin Marika Hirtl.

Für den Ortskern Straden würden sich die Unternehmer ein Café, eine Bar oder einen Heuriger wünschen – jedenfalls einen Ort für ein gesellschaftliches Treffen. Dabei spiele ein Nahversorger, auch aus touristischer Perspektive, eine nicht so große Rolle. „Welcher Tourist geht im Urlaub in ein Geschäft? Er setzt sich eher in ein Café“, meint Josef Matzhold.

Insgesamt beschäftigt Bund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Für sie tragen wir Verantwortung. Ein Unternehmer überlebt nur, wenn er wirtschaftlich arbeitet“, sagt Viktoria Hirtl. Wo sich alle einig sind: „Wenn die Familie nicht so gut zusammenhalten würde, würde es nicht so gut funktionieren.“