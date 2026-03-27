Wie Südoststeirerinnen und Südoststeirer um ihre Ortskerne kämpfen, wird bei dieser Diskussionsveranstaltung zum Thema. Engagierte Persönlichkeiten der Region geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen, sprechen über Herausforderungen und zeigen, welche Ideen und Projekte bereits heute neue Impulse für lebendige Ortszentren setzen.

Diskutanten:

Anton Edler , Bürgermeister von Straden

, Bürgermeister von Straden Sabine Hermann , Traditionsgastwirtin in Bad Radkersburg

, Traditionsgastwirtin in Bad Radkersburg Ilse Schlick , Initiatorin des Generationenhauses in Jagerberg

, Initiatorin des Generationenhauses in Jagerberg Ferdinand Groß, Bürgermeister und Obmann des Nahversorgers „Nah & Frisch“ in Kapfenstein

Bürgermeister und Obmann des Nahversorgers „Nah & Frisch“ in Kapfenstein Stefan Spindler, Ortskernkoordinator des Landes Steiermark

Moderation:

Regionalredakteurin Julia Schuster und Regionalredakteur Jonas Rettenegger