Am Freitagvormittag war im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Feldbach viel los. Der Anlass: die Benefiz-Keks-Aktion der südoststeirischen Bäuerinnen zugunsten von „Steirer helfen Steirern“. Schon eine halbe Stunde vor Beginn standne die ersten Leserinnen und Leser im Foyer Schlange, in der Hoffnung, Weihnachtskekse zu ergattern. „Es ist beeindruckend, wie viel Mühe und Zeit die Bäuerinnen investieren. Ich komme schon seit Jahren hierher und kaufe Kekse. Für den guten Zweck runde ich auch immer auf“, erzählt eine Kleine-Zeitung-Leserin, während sie auf den Verkaufsstart wartete.