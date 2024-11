Ein angenehm warmer Duft von Nüssen, Zimt und Schokolade zieht durch die Landwirtschaftskammer Südoststeiermark in Feldbach. Der Grund dafür: In der „Frischen Kochschule“ backen Bäuerinnen aus dem Bezirk wieder Köstlichkeiten, um sie für den guten Zweck zu verkaufen. Der Erlös aus dem Verkauf der Kekse kommt, „Steirer helfen Steirern“, der Hilfsaktion der Kleinen Zeitung, zugute.

25 verschiedene Kekssorten

Um acht Uhr morgens haben die Bäuerinnen mit dem Backen der Weihnachtskekse begonnen. Inzwischen sind drei Stunden vergangen und in der Lehrküche herrscht reges Treiben. Maria Stradner holt ein fertiges Blech „Haselnuss-Zimt-Bällchen“ aus dem Ofen. „Neben den beliebten Standardsorten wie Vanillekipferl, Rumkugeln und Lebkuchen backen wir auch seltenere Sorten wie Frankfurter Kränzchen“, erklärt sie. Stradner ist Gemeindebäuerin aus Feldbach und hat das diesjährige Backen für den guten Zweck federführend organisiert. Insgesamt sollen an diesem Tag 25 verschiedene Kekssorten gebacken werden.

Maria Stradner ist Gemeindebäuerin aus Feldbach und hat das diesjährige Backen für den guten Zweck federführend organisiert © KLZ / Ramona Lenz

Gemeinsam helfen

Unterstützt wird Stradner dabei von sieben weiteren Bäuerinnen aus dem Großraum Feldbach: Marlene Lafer, Theresia Unger, Sonja Grain, Hermine Sitzwohl, Wilma Kaufmann, Elfriede Fink und Waltraud Krenn. „Das Backen für ‚Steirer helfen Steirern‘ ist schon ein Fixtermin für mich geworden“, erklärt Theresia Unger, Gemeindebäuerin aus Unterlamm, die seit den Anfängen im Jahr 2018 mit von der Partie ist. Sie hat sich mit Feldbachs Ortsbäuerin Wilma Kaufmann zusammengetan, gemeinsam verleihen sie den kleinen „Schoko-Creme-Kekstörtchen“ mit einem Kleks Schokoglasur den letzten Schliff. „In gemeinsamer Runde macht das Backen noch viel mehr Freude und geht schneller“, sind sich die beiden einig.

Keksverkauf am 29. November

In der anderen Ecke der „Frischen Kochschule“ werden die fertigen Köstlichkeiten, darunter Windbeutel, Katzenzungen, Mokkaschiffchen und weitere Keksklassiker, vorsichtig in größere Plastikkisten gelegt. „Dort bleiben sie frisch, bis wir sie in die kleineren Keksverpackungen füllen“, erklärt Bezirksbäuerin Maria Matzhold. Denn erst am kommenden Donnerstag, 28. November, werden die Kekse endgültig für den Verkauf eingepackt.



Zum Verpacken kommen dann auch die Bäuerinnen aus Bad Radkersburg in die „Frische Kochschule“ nach Feldbach. Wie Gemeindebäuerin Karoline Cziglar-Benko mitteilt, laufen derzeit auch in Bad Radkersburg die Backöfen heiß. „Jeden Donnerstag, Freitag und Samstag treffen sich derzeit Frauen aus der Dorfgemeinschaft und backen fleißig“, berichtet Cziglar-Benko.

Im Vorjahr haben die 30 Bäuerinnen des Bezirks 125 Kilogramm Weihnachtskekse gebacken und innerhalb von 30 Minuten verkauft. Knapp 5.500 Euro sind dabei zusammengekommen. Auch heuer hofft Matzhold, dass die gleiche Menge und vielleicht sogar auf das eine oder andere Kilo Weihnachtskekse mehr gespendet wird. „Wir haben 700 Päckchen bestellt. 150 Kilo Kekse könnten wir also locker verpacken.“ Wie in den vergangenen Jahren auch, setzen die Bäuerinnen daher auch wieder auf die Hilfe vieler motivierter Bäckerinnen und Bäcker aus der Region, die Kekse spenden. „Je mehr Kekse für den guten Zweck zusammenkommen, desto besser“, so Matzhold.