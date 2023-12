Reges Treiben herrschte am Donnerstagvormittag vor dem Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Feldbach. Grund dafür war die Benefiz-Keks-Aktion der südoststeirischen Bäuerinnen für „Steirer helfen Steirern“. In der Hoffnung, Weihnachtskekse zu ergattern, reihten sich die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung bereits eine halbe Stunde vor dem Start nach und nach in eine immer länger werdende Schlange im Foyer ein. Um die Wartezeit zu verkürzen, gab es Glühwein und Punsch und selbst gestrickte Hauben, die ebenfalls für den guten Zweck zum Verkauf standen.