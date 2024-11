Die Türme an Keksschachteln waren hoch – sogar höher als in den Vorjahren. Säuberlich gestapelt haben die liebevoll hergerichteten weihnachtlichen Leckereien gemeinsam mit Kletzen- und Apfelbrot auf Naschkatzen aus der Region gewartet. Am Donnerstag um 9 Uhr hat der Benefiz-Keks-Verkauf der Bäuerinnen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zugunsten der Kleine-Zeitung-Hilfsorganisation „Steirer helfen Steirern“ gestartet. Die ersten Kekshungrigen haben sich sogar schon eine Stunde vor dem Start vor dem Büro angestellt.