Die Backöfen der Bäuerinnen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag glühen wieder. Die Produktion der Kekse für die Hilfsorganisation „Steirer helfen Steirern“ der Kleinen Zeitung ist in vollem Gange. Den Wunsch zu helfen, zu unterstützen, teilen die aktiven Damen mit Rudolf Gstättner. Der leidenschaftliche Musiker und wissenschaftliche Leiter des österreichischen Blasmusikmuseums in Oberwölz hat 20 Exemplare seines neuen Buchs „Karl Skala (1924-2006) Dem Mürztaler Arbeiterdichter zum Gedenken“ zur Verfügung gestellt, um sie beim Weihnachtskekse-Verkaufsstand der Bäuerinnen anzubieten. Am Donnerstag, dem 28. November, können die Köstlichkeiten und eben die Bücher vor dem Büro der Kleinen Zeitung ab 9 Uhr gekauft werden.