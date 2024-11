Zimtsterne, Kokosbusserl und Lebkuchenherzen – allerhand liebevoll gestaltete Kekse werden in Brucker Kammer der Bauern vorsichtig in Papierschachteln gelegt. Die Benefiz-Keks-Aktion der Bäuerinnen aus Bruck-Mürzzuschlag zugunsten der Hilfsorganisation „Steirer helfen Steirern“ der Kleinen Zeitung geht nämlich in die heiße Phase.