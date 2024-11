Benefizaktion: Die Bäuerinnen backen wieder Kekse

Die Bäuerinnen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag backen wieder Kekse für „Steirer helfen Steirern“. In Turnau helfen auch die Kinder mit. Verkauft werden die Benefiz-Kekse am 28. November vor dem Büro der Kleinen Zeitung am Brucker Hauptplatz.