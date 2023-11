Jetzt geht‘s los: Die Benefiz-Kekse der Bäuerinnen sind zum Verkauf bereit

Die Bäuerinnen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag haben in den vergangenen Wochen fleißig Kekse gebacken. Am Freitag, 24. November, verkaufen sie ihre Leckerbissen für „Steirer helfen Steirern“ vor dem Büro der Kleinen Zeitung am Brucker Hauptplatz. Start ist um 8 Uhr.