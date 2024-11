Dass sich die Benefiz-Keksaktion für die Hilfsaktion „Steirer helfen Steirern“ großer Beliebtheit erfreut, hatte sich bereits zuvor im Bezirk Voitsberg herumgesprochen. Wie groß das G‘riss um die Kekse sein würde, hatte man bei der Premiere dann doch unterschätzt. Der Verkauf sollte um 8.30 Uhr im Einkaufszentrum WEZ in Bärnbach starten. „Wir haben um 8 Uhr mit dem Standaufbau begonnen, da sind die Leute schon angestanden“, zeigte sich Stephanie Riedler von der Landwirtschaftskammer überrascht. Mit großer Begeisterung haben die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung bei den süßen Leckereien zugegriffen, die von Schülerinnen der Fachschule Maria Lankowitz in 250- und 500-Gramm-Kartons abgepackt wurden. „Wir haben dabei so gut es ging geschaut, dass in jedem Karton jede Kekssorte nur einmal vorkommt“, schilderte Riedler.