Einmal in diesem Jahr verkaufen die Bäuerinnen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ihre sorgfältig selbstgebackenen Kekse. Dabei war der Verkauf am Pfarrplatz in Hartberg am 24. November ein voller Erfolg. Allein an diesem Tag verkauften sie Damen, wie Bezirksbäuerin Michaela Mauerhofer stolz erzählte, rund 600 Packerln mit je 250 Gramm Keksen. Der Erfolg geht dabei an „Steirer helfen Steirern“.