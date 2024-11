Am Sonntag ist es wieder so weit: Die Bäuerinnen des Bezirks Hartberg-Fürstenfeld verkaufen ihre selbstgebackenen Kekse erneut für einen guten Zweck. Am 24. November bauen sie erneut ihren Stand in der Bezirkshauptstadt auf. Ab 9 Uhr werden also am Pfarrplatz in Hartberg wieder die selbstgebackenen Kekse verkauft.