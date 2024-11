„Österreich hat den höchsten Anteil an Veganern in Europa“, ließ Karl Fischer, Obmann des Vereins „Soja aus Österreich“, beim dritten südoststeirischen Eiweißsymposium mit überraschenden Fakten aufhorchen. Es fand dieses Mal in der Fachschule Schloss Stein in Fehring statt. Der Fleischkonsum werde sich in den nächsten Jahrzehnten „asymptotisch“ der Nulllinie nähern, zeichnete er ein Bild, das „keine Angst auslösen soll“, sondern aus seiner Sicht viele neue Wertschöpfungspotenziale für die Landwirtschaft eröffne.