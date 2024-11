Im Juni 2023 konnte Bürgermeister Josef Ober die Eröffnung des neuen Rathauses in der Villa Hold in Feldbach feiern. Seither ist die Musikschule, die zuvor in der Villa beheimatet war, vorübergehend im Kloster an der Grazer Straße untergebracht – und das bisherige Stadtgemeindeamt steht leer. „Wir hätten das Haus auch verkaufen können, doch wir entschieden uns, das Gebäude in eine moderne Musikschule umzubauen“, sagte Bürgermeister Josef Ober beim Spatenstich zum Umbau.