Der große Brocken auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung Feldbach war die Budgetplanung für das kommende Jahr (siehe Infobox unten). Wie schon im Vorjahr war die Budgeterstellung auch für 2024 kein Zuckerschlecken für Bürgermeister Josef Ober: „Die Besprechungen waren sehr konstruktiv, aber auch sehr schwierig.“

8,28 Millionen Euro für diverse Projekte

Investieren will die Bezirkshauptstadt im kommenden Jahr vor allem in das Projekt „Schule der Zukunft“. Dafür sind rund 1,8 Millionen Euro vorgesehen. Jeweils mehr als 1,5 Millionen Euro sollen auch in das Kulturhaus Gossendorf und in die neue Musikschule fließen. Darüber hinaus wird unter anderem in den Straßenbau (600.000 Euro), in Geh- und Radwege (660.000 Euro), den Hochwasserschutz am Giemer Bach (50.000 Euro) sowie in die Wasserversorgung (520.000 Euro) und Abwasserentsorgung (780.000 Euro) investiert. Insgesamt hat die Stadt Feldbach Investitionsprojekte in der Höhe von 8,28 Millionen Euro geplant.

Für Bürgermeister Josef Ober war das Erstellen des Budgets auch dieses Jahr „sehr schwierig“ © KLZ/Ramona Lenz

„Mir war es wichtig, die dynamische Entwicklung der Stadt nicht stoppen zu müssen und die Bereiche Hochwasserschutz, Schuloffensive, Musikschule und Straßenbau nicht zu vernachlässigen“, so Ober. Zur Finanzierung der diversen Projekte werden Darlehen in Höhe von insgesamt 4,65 Millionen Euro aufgenommen.

Opposition übt Kritik

SPÖ-Vizebürgermeister Robert Trummer bemängelte, dass „nicht einmal eine kleine Summe in Richtung neuer kommunaler Wohnbauobjekte budgetiert ist“. Ober verwies auf 84 Jugend-, Sozial- und Seniorenwohnungen, deren Bebauungsplan im kommenden März beschlossen und bis 2025 errichtet werden sollen. Weitere 50 Sozialwohnungen seien für 2026 geplant.

SPÖ-Vizebürgermeister Robert Trummer bemängelt, dass der kommunale Wohnbau im Voranschlag für 2024 nicht budgetiert ist © KLZ/Ramona Lenz

Stadtrat Franz Halbedl (FPÖ) sieht die Kürzungen bei der Förderung von Photovoltaikanlagen und bei der Stromspeicherung auf 100 Euro als „Systemfehler im Budget“. Weiters kritisiert er die Erhöhung der Gebühren für Wasser, Kanal und Müll um 10,6 Prozent. Ober entgegnet: „Wir waren verpflichtet, die gesetzliche Inflationserhöhung durchzuführen. In der dritten Quartalsvorschreibung wird es eine Gutschrift für die Bürger geben, sodass es 2024 keine Gebührenerhöhung geben wird.“ Neben aller Kritik hält die FPÖ den Hochwasserschutz, die Erhöhung der Vereinsförderung sowie die Investition in das Kulturhaus Gossendorf für „richtig und wichtig“.

Thomas Schilcher (1. v. l.) und Franz Halbedl (1. v. r.) kritisieren die Kürzung der Fördermittel für Photovoltaikanlagen © KLZ/Ramona Lenz

Letzteres kritisiert Thomas Schilcher (Grüne): „Grundsätzlich ist es in Ordnung, dass das Kulturhaus in Gossendorf adaptiert wird. 1,5 Millionen Euro sind zu dick ausgetragen und meiner Meinung nach die falsche Prioritätensetzung.“ In das gleiche Horn wie Halbedl bläst er bei den Kürzungen der Förderung der PV-Anlagen. Die Grünen stimmten dem Budgetvoranschlag nicht zu – genauso wie SPÖ und FPÖ. Das Budget wurde schlussendlich mit den Stimmen der ÖVP angenommen.