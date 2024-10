Fotos, Fotos, Fotos

Traditioneller Winzerumzug in St. Anna am Aigen lockte tausende Gäste in den Weinort

Der Winzerumzug in St. Anna am Aigen begeisterte tausende Besucherinnen und Besucher mit mehr als 20 aufwendig geschmückten Themenwagen. Angeführt wurde der Winzerzug dieses Jahr von einer Weingöttin.