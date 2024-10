Viel zu lange galt die Weinwelt als reine Männerdomäne. Heute finden sich erfreulicherweise immer mehr Frauen an der Spitze eines Weingutes oder sind auf dem Weg dorthin. Frauen bringen als Sommelièren zunehmend auch neue Ideen, Sicht- und Arbeitsweisen in die Gastronomie. Vor einem Jahr hat sich auch das Female Wine Collective formiert. Das Ziel? Die Frauen in der Branche zu vernetzen und sichtbarer zu machen.