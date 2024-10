Der große Winzerumzug in St. Anna am Aigen findet nur alle fünf Jahre statt. Daher ist er auch etwas ganz Besonderes. Am kommenden Sonntag, dem 13. Oktober, ab 10 Uhr ist es wieder so weit (Details siehe Infobox). Schon im Februar war Start für die Planungen und Vorbereitungen. Denn für St. Anna am Aigen ist es ja eine riesige Veranstaltung. Alle Vereine der Gemeinde sind eingeladen, einen Schauwagen zu einem Thema ihrer Wahl zu gestalten. 22 Wagen sind es heuer mit Themen von „Wein trifft Fußball“ bis „Feuerwehr anno dazumal“. An einer Reihe der Wagen gibt es Ausschank und auch für das leibliche Wohl wird mit einer breiten Palette an kulinarischen Köstlichkeiten gesorgt.