Gleich drei südoststeirische Schulen starten am Samstag in die Maturaball-Saison

In der Südoststeiermark setzen das Borg Bad Radkersburg, das Borg Jennersdorf und die HLW Mureck am Samstag, 19. Oktober, den Auftakt in die Maturaball-Saison. Hier finden Sie alle Maturabälle im Überblick.