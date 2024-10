Wenn die Blätter an den Bäumen ihre Farbe ändern und die Temperaturen langsam sinken, stehen nicht nur Herbst und Winter, sondern auch die Ballsaison bevor. Von Oktober bis Jänner geht es auf den Tanzflächen in der Steiermark rund. Hinter jedem ausgelassenen Ballabend steckt akribische Vorbereitung der Beteiligten – bereits Jahre vor dem Event. „Die Termine werden meistens schon zwei bis drei Jahre vor dem eigentlichen Termin festgelegt“, teilt Betriebsleiterin Doris Weilguni von der Seifenfabrik. Neben dem Kärntner Ball und dem Feuerwehrball finden bis Weihnachten auch mehrere Maturabälle in der Grazer Location statt, bis Weihnachten ist jedes Wochenende voll. Der Organisation ist aufwendig, doch nach mehr als zwei Jahrzehnten vereinfacht die Routine die Prozesse, wie Weilguni sagt. „Wir unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei allen wichtigen Schritten.“