Weiße Kleider, schicke Anzüge, Krönchen, Blumenschträußen und Walzerklänge: In der Region Bruck-Mürzzuschlag werden in diesen Tagen die letzten Vorbereitungen für die bevorstehenden Maturabälle getroffen. Nicht nur die angehenden Maturantinnen und Maturanten fiebern dem Ereignis entgegen, auch die Familie und Freunde feiern mit. Gemeinsam soll eine Ballnacht erlebt werden, die für immer in Erinnerung bleibt.