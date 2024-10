Jahrelang wurde darauf hingefiebert, jetzt ist es endlich so weit: Die Maturaklassen des Schuljahres 2024/2025 starten in die Ballsaison und damit in das Highlight ihrer Schullaufbahn. Von „Fluch der Karibik“ bis „HAK VEGAS“ garantieren spannende Mottos unvergessliche Nächte in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg.